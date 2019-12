Hemocentro de Campos abre no feriado do Ano Novo para minimizar queda nas doações

Campos — Para tentar minimizar os impactos da queda de doadores no período das férias e festas de fim de ano, o Hemocentro Regional de Campos vai estar de portas abertas no Ano Novo. Justamente a época do ano em que a demanda por transfusões é maior, devido ao aumento dos acidentes nas estradas . Nos dias 31 de dezembro e em 1º de janeiro, o banco de sangue funcionará das 7h às 14h.

De acordo com a assistente social Cristiane Barros, o atual estoque de bolsas de sangue já é crítico: “A continuar assim, as cirurgias eletivas deverão ser adiadas”, antecipa.

Os dados do hemocentro mostram o tamanho do problema. Em outubro, foram 1.030 doações. Mês passado, 690.

“Estamos muito preocupados. É extremamente necessário que a população se conscientize que as doações devem ser feitas periodicamente, e não somente em situações de urgência ou emergência”, apela Cristiane.

Requisitos para doar sangue — A doação de sangue deve ser realizada com intervalo mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para as mulheres. O ideal, portanto, é que os homens doem sangue quatro vezes por ano, e as mulheres, três.

Pessoas saudáveis, com idade entre 16 e 60 anos, ou até 69 anos (caso tenham doado antes dos 60 anos de idade) e peso acima de 50 quilos podem doar sangue, bastando comparecer ao hemocentro munido de documento original com foto. É preciso estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes. Em relação à alimentação, é necessário estar bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas 3 horas anteriores à doação de sangue.