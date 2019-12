Fabricar alegria para quem luta pela vida durante a época de festas

Campos — Quem já ficou internado em um hospital sabe como os dias e noites podem parecer intermináveis, e os efeitos negativos do isolamento prolongado. Tudo isso fica ainda mais exacerbado quando se passa festas como o Natal e o Ano Novo em uma cama de hospital. Por isso, ações como a promovida nesta sexta pelo Fábrica da Alegria, que visitou a pediatria e o pronto socorro do Ferreira Machado, podem ser decisivas no alívio das dores do copo e da alma dos pacientes.

“Para nós é um momento único levar um pouco de alívio, em um momento que todos gostariam de estar em casa, esperando o Natal junto a família”, disse Tânia Cardoso, professora aposentada e voluntária.

Além de Tânia, vestida de Mamãe Noel, e seus companheiros do Fábrica da Alegria, passearam pela pediatria com teatro, contação de histórias e distribuição de presentes, os integrantes da Instituição Bem Faz Bem.

O Fábrica da Alegria foi fundado em 2005 por um grupo de amigos que sentiu a necessidade de doar seu tempo e solidariedade para a sociedade. Desde então, o grupo percorre instituições de atendimento social e unidades de saúde, por exemplo.

“Toda contribuição dos voluntários é bem-vinda. Atitudes de carinho como essa servem como combustível às equipes que atuam diariamente com pacientes”, agradeceu Ana Cristina Freitas, recreadora da pediatria do Ferreira Machado. “E para quem está em atendimento, servem de motivação para a recuperação. Agradecemos aos grupos que tornam possível esse cronograma em épocas especiais do ano”.

No dia anterior, na quinta, o grupo evangélico Pedras Preciosas também dedicou carinho aos internados do hospital.