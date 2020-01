IFF Campos abre inscrições para seu primeiro curso de doutorado

Campos — Aprovado em outubro, o primeiro curso de doutorado do Instituto Federal Fluminense (IFF) começa a ganhar vida na segunda, dia 6, quando abrem as inscrições para o Programa de Pós-graduação em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente Aplicadas em Recursos Hídricos (AmbHidro). O inédito curso será oferecido no IFF Campos Centro, ainda neste primeiro semestre. O período para se candidatar a uma vaga acaba em 1º de março.

O doutorado possui duas linhas de pesquisa: Modelagem para Meio Ambiente Aplicada em Recursos Hídricos e Tecnologia para Meio Ambiente Aplicada em Recursos Hídricos. Podem participar da seleção os portadores de diploma de mestrado obtido em cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“Esse doutorado é um curso muito aguardado por nós do IFF, elaborado com muita dedicação e parcerias”, comemora Simone Vasconcelos, diretora de pós-graduação do IFF. “Tenho certeza que este curso contribuirá de forma efetiva para toda comunidade, possibilitando soluções tecnológicas para uma área vital”.

O processo seletivo será constituído por duas etapas: análise do currículo Lattes e do projeto de pesquisa; e entrevista de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada entre os dias 17 e 19 de março.

Além de destacar a importância para a instituição a abertura de um curso de doutorado, permitindo uma formação completa dos alunos, o reitor do IFF, Jefferson Manhães, ressalta que o objeto de estudo em questão será o principal tema de debate e preocupação deste século.

“A água é hoje o grande patrimônio e maior desafio para a humanidade. Pensar os recursos hídricos é fundamental para a agricultura, indústria, para a sobrevivência humana e para os desafios de conciliar interesses tão grandes que dependem desses recursos”, diz Jefferson.