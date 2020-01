Advogada Thais Ramos, servidora estatutária, assume presidência do PreviCampos

Campos — A servidora Thais de Maria Ramos assumiu na virada do ano a presidência do PreviCampos, o fundo de aposentadoria dos servidores públicos municipais. A advogada integra os quadro da Procuradoria desde 2013, e ocupa o cargo de André de Oliveira, que acumulava o posto com o de secretário de Gestão Pública, no qual permanece.

“Dentro da Procuradoria eu estava designada pelo Procurador-Geral para acompanhar processos importantes do PreviCampose com isso fui me familiarizando e tentando auxiliar nas questões que preocupavam o então presidente”, diz Thais. “Assumir a presidência é um novo desafio, uma grande responsabilidade, mas estou pronta para dar continuidade ao trabalho realizado pelo André. Temos uma equipe comprometida e atuaremos para dinamizar mais as ações nesses próximos meses”.

A nova diretora-presidente cita como um dos avanços da atual gestão, a reconquista no ano passado do Certificado de Regularidade Previdenciária, que o Fundo não dispunha desde 2015. Isso permitiu a recuperação de quase de R$ 30 milhões junto ao INSS, relativos a compensação previdenciária das contribuições dos servidores que eram vinculados ao Regime Geral.

“Hoje, o PreviCampostem poucos servidores para atender os interesses de mais de 4 mil aposentados e pensionistas”, explica a presidente. “É imprescindível melhorar a estrutura para dar maior solidez aos trabalhos desempenhados, especialmente no que tange à proteção do Instituto contra atos de maus gestores”.

Segundo Thais, uma de suas prioridades é acompanhar de perto as movimentações dos fundos de investimentos onde estão aplicados os recursos dos aposentados e pensionistas do funcionalismo campista. A advogada aponta com especial preocupação os investimentos feitos no segundo semestre de 2016, objeto de investigações policiais e processos criminais. Foram mais de 400 milhões de reais destinados a aplicações consideradas suspeitas.

“No contexto da reestruturação organizacional, será preciso dar especial atenção à gestão dos investimentos financeiros a fim de promover mais segurança aos recursos investidos que garantem, por direito, o bem-estar de aposentados”, reforça a servidora estatutária.

“Thais foi a melhor escolha e será bem sucedida no desafio de dar continuidade ao trabalho de defender o futuro do servidor”, elogiou Oliveira, que comandou o PreviCampos por três anos.