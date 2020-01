FME retoma aulas de ritmos no Jardim São Benedito

Campos — A Fundação Municipal de Esportes (FME) vai retomar, a partir de terça-feira, as aulas de ritmo oferecidas gratuitamente no Jardim São Benedito, com o professor Gugu Moço, sempre às terças e quintas. A matrícula pode ser feita no mesmo dia.

“Queremos proporcionar qualidade de vida aos campistas, que buscam perder peso, melhorar o condicionamento físico e até mesmo fazer novos grupos de amizade”, explicou o Coordenador de Ritmos da FME, Heraldo Junior.

Além das aulas de ritmo, que unem a música e a dança à atividade física, a FME também reinicia a programação de escolinhas e academias esportivas, por enquanto em horários especiais. No próximo dia 3, as aulas retornam a seus dias e horários normais, quando todos os professores retomam as atividades como o fim do recesso escolar.

“Ano passado, fechamos com 21 mil atendimentos, entre os 52 postos de atendimento onde são oferecidas 51 modalidades esportivas. Para este ano, vamos aumentar o número de escolinhas de futebol”, comemorou Raphael Thuin, presidente da FME.

Para fazer a matrícula é necessário preencher a ficha de inscrição e apresentar atestado médico recente. Os alunos que mudaram de endereço também devem apresentar um comprovante de residência atualizado.