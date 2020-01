Toni Garrido refaz 30 anos de carreira com aguardada apresentação na Praia do Farol

Campos — Uma das grandes atrações programadas para a temporada de verão na Praia do Farol se apresenta nesta sexta. O cantor Toni Garrido toma o palco da Arena Show Farol, às 22h, ao lado do DJ Danny Dee, e agita as areias campistas com som eletrônico dançante. Na sequência, a turma do pagode tem sua vez com o grupo Dibobeira. Abre o fim de semana de muita música o DJ Roger, a partir das 20h.

Em seu novo show da carreira solo, Garrido presenteia o público do Farol com seu vasto repertório construído ao longo de 30 anos de carreira, com canções de sua autoria — Girassol, A Sombra da Maldade, Estrada, O Erê —, muitas delas trazidas ao sucesso no Cidade Negra, mas também com criações da vários grandes artistas nacionais, como Gilberto Gil (Palco), Saideira (Skank), Pescador de Ilusões (O Rappa), entre muitas outras.

Por sua vez, os campistas do Dibobeira celebram neste 2020 15 anos de trajetória, e mais um verão levando sua arte ao Farol de São Thomé.

“Preparamos um repertório especial para esse show, na expectativa de que o público se divirta ao máximo e viva uma noite inesquecível”, prometeu Kleber Mattos, vocalista e percussionista do Dibobeira.

A programação do Sesc Verão Alô Farol segue no sábado (11), com Fundo de Quintal, Medida Certa e DJ Givas Martins na Arena Show Farol, Marcelo Benja no Xexé, Papo de Samba e DJ Soares em Lagoa de Cima. No domingo, Jota Leonni sobe ao palco do Lagamar.