Saúde entrega novas ambulâncias às UBS de Vila Nova e Santo Amaro

Campos — As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Vila Nova e Santo Amaro receberam na sexta-feira duas novas ambulâncias do tipo A, entregues pela Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura adquiriu recentemente dez novos veículos, num investimento total de R$ 768 mil, para distribuir para as UBS.

“Foram as primeiras entregas. Fizemos um esforço muito grande para comprar essas ambulâncias para ajudar no atendimento da população”, destacou o secretário de Saúde, Abdu Neme.

“Acompanhei a entrega em Vila Nova e sei da importância dessa ação para a população da localidade”, frisou o presidente da Câmara Municipal, Fred Machado.

As UBS de Vila Nova e Santo Amaro têm uma média de 4 mil procedimentos mensais, por isso estão na lista das unidades beneficiadas com a aquisição das novas viaturas.

“Sou nascido e criado em Vila Nova. O posto realiza um atendimento de qualidade, que agora vai melhorar ainda mais com a ambulância”, disse o aposentado Natanael Peixoto, de 76 anos.

Reforço na Saúde — Desde agosto, a Secretaria de Saúde tem reforçado a frota dos postos de atendimento no município. Além de ambulâncias novas, foi entregue um furgão 0KM para o Departamento de Assistência da Farmácia (DAF), para as entregas de medicamentos. Os programas de Saúde do Trabalhador e Saúde na Escola também receberam veículos zero. Quatro UTIs Móveis foram entregues ao Hospital Geral de Guarus e para as UPHs de Santo Eduardo, Ururaí e Farol de São Thomé.