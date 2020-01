Condenada na Operação Chequinho, Linda Mara é presa ao se entregar à Polícia Federal

Campos — Declarada foragida pela Justiça havia pouco mais de dois meses, a vereadora cassada Linda Mara da Silva (PTC) se entregou à Polícia Federal em Campos, no domingo à tarde. Acompanhada de seus advogados, Linda Mara foi ouvida e encaminhada ao IML para exame de corpo de delito. Em seguida, foi presa no presídio feminino Nilza da Silva Santos.

A vereadora e os colegas Kellenson Ayres Figueiredo de Souza, o Kellinho (PR), e Thiago Virgílio (PTC) foram condenados a cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, pagamento de multa, perda dos mandatos na Câmara e suspensão de seus direitos políticos.

O trio participou no esquema de compra de votos do programa social Cheque Cidadão, durante as eleições municipais de 2016, o mesmo que envolve a ex-governadora Rosinha Garotinho.

Kellinho se entregou à PF no dia 31 de outubro. Virgílio foi preso pela Polícia Militar em 3 de novembro, ao sair de casa. Ambos estão presos no presídio Carlos Tinoco da Fonseca. Apenas Linda Mara ainda estava livre.

As investigações da PF apontam o envolvimento de 34 candidatos a vereadores e ex-secretários municipais que usaram o Cheque Cidadão para barganha de votos entre os aliados de Rosinha, então prefeita de Campos quando a Operação Chequinho foi deflagrada. De acordo com a PM, nos três meses anteriores às eleições de 2016 o número de beneficiários do Cheque Cidadão saltou de 11.500 para 30.500, cada um recebendo R$ 200 mensais.