Soltura de tartarugas do Projeto Tamar e atividades ecológicas animam Praia do Farol

Campos — Transformar a preservação do ambiente numa atividade divertida e interessante é o estímulo por trás de algumas das ações promovidas durante a programação de verão da Praia do Farol de São Thomé. No sábado, dia 18, a partir das 7h, a grande atração é a soltura de tartarugas marinhas no mar, sob coordenação dos agentes do Projeto Tamar, que mantém uma unidade no local.

Em paralelo, um mutirão para limpeza da praia. Ao longo do dia, haverá também passeio ecológico, às 8h; e oficina de brinquedos feitos a partir de garrafas PET, às 9h. Doações de tampinhas e garrafas PET serão trocadas por mudas de árvores.

Os interessados em participar das atividades deverão fazer as inscrições no Quiosque da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental (SMDA), na Praia do Farol, quinta e sexta de 8h às 16h.