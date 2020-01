Sistema de vigilância da cidade recebe 51 câmeras doadas pelo Banco do Brasil

Campos — O sistema de vigilância por câmeras de Campos vai se expandir em breve. O Banco do Brasil doou à prefeitura 51 câmeras ao projeto Campos+Segura, implantado no ano passado pela secretaria municipal de Segurança Pública. Entre outras frentes, o sistema vinculou as imagens de câmeras de segurança de lojas comerciais e mesmo residências particulares ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), também inaugurado no ano passado. Atualmente, são 100 câmeras em funcionamento.

“Essas câmeras vão ampliar muito o nosso sistema de vigilância. É elogiável a postura do Banco do Brasil de preocupação com o aspecto social da segurança pública”, disse o prefeito Rafael Diniz ao assinar o termo de compromisso com Nelio Azevedo, gerente da agência centro do banco.

“É um trabalho que já realizamos rotineiramente em todo o país, sempre dando preferência ao poder público municipal”, explicou Azevedo.

O secretário municipal de Segurança Pública, Darcileu Amaral, destacou a necessidade do uso cada vez mais disseminado da tecnologia na área.

“Hoje temos uma cobertura muito boa da área urbana. Com essas novas câmeras poderemos expandir nossa capacidade de vigilância para outras regiões”, comentou Amaral.

A doação teve intermediação do subprocurador do município Ralph Oliveira, que acompanhou o prefeito durante a assinatura. Pelo termo, o município assume a “responsabilidade pela utilização, guarda e manutenção, bem como “a destinação e descarte final ambientalmente corretos”.