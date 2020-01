Nando Reis e Leoni apresentam grandes sucessos no verão da Praia do Farol

Campos — Dois consagrados artistas brasileiros são o destaque da programação musical deste fim de semana na Praia do Farol. Nesta sexta, o cantor Nando Reis apresenta seu novo show, “Esse amor sem preconceito”, a partir das 22h. No sábado, Leoni reúne sucessos de sua longa carreira, também no mesmo horário. Sempre na Arena Show do Farol.

Em sua nova turnê, Nando Reis “traça paralelos poéticos e musicais” entre sua obra autoral e os clássicos de Roberto Carlos. O espetáculo se baseia no próximo álbum de Nando, “Não sou nenhum Roberto, mas às vezes chego perto”, com lançamento para o dia 19 de abril. No setlist, os maiores sucessos do cantor, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros.

Com trajetória de mais de 30 anos, Leoni apresenta com voz e violão suas composições marcantes: “Só Pro Meu Prazer”, “Double de Corpo” e “Garotos II” não irão faltar. Além dessas, as consagradas parcerias que incluem nomes como Cazuza, Herbert Vianna, Léo Jaime, Paula Toller, Frejat, Ney Matogrosso e Vinícius Cantuária.

No mesmo sábado, antes de Leoni tomar o palco da Arena Show, o DJ Luciano Lemos esquenta o público com o concurso Garoto e Garota Farol 2020.

Ao longo do fim de semana, no Xexé, no sábado, Ângelo Nani, às 18h; no domingo, ao meio-dia, apresentação de Sabrina Rocha no Lagamar.