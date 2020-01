Homem executado com tiros nas costas em noite de horror no calçadão de Santa Clara

Campos — Um homem foi executado na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, na noite do domingo, em rápida ação do assassino, que abriu fogo em movimentada avenida da localidade. O rapaz de 28 anos, não identificado, recebeu vários tiros pelas costas. Outras oito pessoas que passeavam pelo calçadão de Santa Clara foram atingidas. Uma mulher foi levada em estado grave para o Hospital Ferreira Machado, em Campos. As demais ficaram levemente feridas.

De acordo com a polícia militar, a vítima, de iniciais, B.S.M., tem ficha criminal e a suspeita é de crime por disputas do tráfico local. Três suspeitos foram detidos e levados para a 147ªDP (Itabapoana). Eles têm 18, 28 e 22 anos.

Câmeras de vigilância do calçadão registraram a ação do assassino, de camisa preta e bermuda, que surge entre o público e dispara várias vezes contra o homem que caminhava, pelas costas, e foge na sequência, tudo em poucos segundos. O caso ocorreu em frente ao Bar Mineirão, na Avenida Atlântica, em horário de grande movimento na alta temporada do verão.

A polícia civil investiga o caso.