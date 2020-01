Copa Farol de Bodyboard atrai público e estimula o cuidado com o meio-ambiente

Campos — Todos os anos uma das atrações que mais atraem o público que passa o verão na Praia do Farol é o já tradicional campeonato de bodyboard, nas agitadas águas do litoral campista. As inscrições para a Copa Farol Kpaloa Eco Bodyboard 2020 estão abertas, e cerca de 70 atletas de diversas cidades e estados já confirmaram presença. As provas serão disputadas nos dias 15 e 16 de fevereiro, nas categorias máster, open feminino e masculino, sub 16 masculino e drop knee.

Entre os competidores aguardados estão representantes de Campos, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Niterói e Rio, e de cidades do Espírito Santo. Um pequeno grande destaque é Guilherme Montenegro, de apenas 10 anos. Promessa da modalidade, ele é treinado pela pentacampeã Mundial Neymara Carvalho.

O torneio de bodyboard é uma das principais atrações da programação de verão da Praia do Farol - Divulgação prefeitura de Campos

Hugo Pessanha, coordenador do evento, informa que as inscrições devem ser feitas pelo e-mail camposmasterboard@gmail.com ou pelo telefone (22) 99767-59037, até o dia 13 de fevereiro.

Uma das propostas da Copa Farol Kpaloa Eco Bodyboard é usar o apelo da competição esportiva para promover e estimular ações de conscientização sobre a preservação ambiental. Em paralelo ao torneio, haverá mutirão de limpeza do microlixo da praia, soltura de tartarugas marinhas e sorteio de brindes.

“O importante é desenvolver ações educativas, principalmente, com as crianças que estarão curtindo o verão no Farol e também com os pais, mostrando a importância de cuidar do meio ambiente e das consequências que um simples plástico pode causarà fauna e à flora marinha do planeta”, destaca Pessanha.

Escolinha — A Fundação Municipal de Esportes oferece aulas de Bodyboard durante o ano, às segundas, quartas e sábados, a partir das 9h, com o instrutor Ailton Neto. Alguns alunos da escolinha do Farol vão participar da competição.