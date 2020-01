Consórcio do Norte e Noroeste Fluminense fecha acordo com Câmara Brasil & China

Campos — O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), comitê criado no ano passado para buscar investimentos e negócios para a região, fechou parceria com a Câmara de Integração, Desenvolvimento e Comércio Brasil & China (Cidecom). O acordo, assinado na tarde de terça, estabelece bases de cooperação técnica que transformem as cidades locais em polo de atração do capital chinês. A Uenf também participa da iniciativa.

“É importante que os empresários conheçam a nossa região para saber das potencialidades que temos. Através de um ambiente favorável, responsável, podemos viabilizar grandes negócios”, disse o prefeito Rafael Diniz, que também é presidente do Cidennf, e destacou o papel que a Universidade Darcy Ribeiro terá como núcleo de conhecimento acadêmico e de pesquisa.

O presidente da Câmara Brasil & China, Mário Estrela, disse que Campos e os municípios da região têm vocações que podem atrair o interesse dos investidores estrangeiros, como agricultura, tecnologia, meio-ambiente, infraestrutura, além das muitas universidades e faculdades.

“O Norte e o Noroeste Fluminense estão alinhados com o que os chineses procuram. A composição desse consórcio é fundamental para isso”, apontou Estrela.

“Estreitar relações com a Câmara Brasil & China é essencial para que possamos explorar o nosso potencial de crescimento. Precisamos abrir novas possibilidades de negócios e investimentos”, destacou Vinícius Viana, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), presente à reunião que selou o acordo.