Campos — Cerca de 30 famílias das localidades de Caxias e Balança Rangel, no norte do município, vão ser beneficiadas pelo programa da preparo gratuito do solo para pequenos produtores rurais promovido pela prefeitura. O secretário de Agricultura de Campos, Robson Corrêa, e o prefeito Rafael Diniz receberam os agricultores na noite de quinta para anunciar a cessão de duas máquinas para auxiliar na cultura de abacaxi.

“A partir de segunda começamos a preparar a terra para ajudar na produção dessas 30 famílias”, disse Diniz. “É uma oportunidade para que o pequeno produtor possa gerar renda e emprego”.

O secretário de Agricultura pontuou que os agricultores dessas duas localidades produzem perto de um milhão de frutos de abacaxi. “Muito importante o apoio aos produtores dessa região através de patrulha mecanizada e assistência técnica, colaborando também para a redução dos custos”, destacou Corrêa.

Na segunda, um dos tratores vai arar o solo em preparação para o plantio. Posteriormente, ainda na semana que vem, outra máquina vai operar na manutenção das plantações.

“Esse benefício é de suma importância para o nosso trabalho. Nem quando sobrava dinheiro recebemos esse apoio, nunca fomos ouvidos”, agradeceu o agricultor Joel Pereira.