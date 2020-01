Grupo de Emergência atende famílias desalojadas em Três Vendas

Campos — Campos começou a sentir, nesta segunda, os impactos mais diretos das cheias dos rios Muriaé e Pomba, principais afluentes do Rio Paraíba do Sul. Na região metropolitana, os efeitos ainda são circunstâncias. A única área mais afetada é o Cais da Lapa, interditada nesta manhã, quando o rio atingiu mais de 9m, quando a cota de transbordo é de 10,40m. Para a prefeitura, a demanda maior é atender o distrito de Três Vendas, à margem do Rio Muriaé e cortado pela BR-356 (Campos-Itaperuna), onde 15 famílias foram desalojadas.

“O Muriaé começa a estabilizar em suas cabeceiras, em Minas Gerais, mas muita água que já passou por outras cidades rio acima ainda vai chegar aqui”, comentou o major Leandro Paiva, da Defesa Civil campista. “Por isso a tendência ainda é de subida. Mas o Paraíba do Sul está absorvendo bem esse volume e trabalhamos para que a situação continue sob controle”.

Caminhões da Defesa Civil de Campos fazem a retirada de pessoas e bens materiais no distrito de Três Vendas - Lucas Silva/Divulgação prefeitura de Campos

O Grupo de Emergência em Alagamentos, gabinete permanente da prefeitura para atendimento imediato em situações como a atual, está em Três Vendas nesta segunda para retirada das famílias afetadas, e de seus bens materiais.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS), que integra o grupo, realiza visitas às casas cadastrando famílias para possíveis remoções. Duas escolas municipais (Fundão e Parque Aldeia) estão à disposição para receber possíveis desalojados. O secretário de Desenvolvimento Ambiental, Leonardo Barreto, e o superintendente de Limpeza Pública, Carlos Augusto Siqueira, também estão na localidade coordenando as equipes.

“Como a água começou a infiltrar no quintal e entrar na casa, estamos saindo até a enchente acabar”, contou a morada Angélica Oliveira, de 56 anos, enquanto embarcava seus pertences ao lado do marido, o aposentado José Castelino, de 77, com a ajuda dos agentes da Defesa Civil.

Desde sábado, foram colocados sacos de areia e 20 caminhões de terra em um trecho próximo ao dique do Canal da Onça, para evitar o avanço da água pela parte norte de Três Vendas. No mesmo dia, a Prefeitura disponibilizou caminhões para mudança dos moradores e providenciou abrigo provisório.

Brand Arenari, secretário de Educação de Campos, também visitou a localidade para vistoriar Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro e da Creche Municipal Antônio Nunes Vieira. Ao lado do diretor de Infraestrutura da secretaria de Educação, o engenheiro Francisco Freitas, Arenari comandou a retirada de móveis e equipamentos das unidades e ouviu as solicitações dos funcionários.

Paraíba sobe — No sábado, quando os rios Muriaé, Pomba e Carangola começaram a transbordar com velocidade, o Rio Paraíba media apenas 6,81m no trecho que corta Campos. Nesta segunda, superou a marca dos 9m.

A previsão do tempo para esta semana em Campos é de 36mm a 50mm de precipitação, mas o determina a subida ou recuou do rio são as chuvas na Zona da Mata Mineira, onde ficam as cabeceiras do Muriaé e Pomba.