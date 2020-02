Em Brasília, Diniz luta pela manutenção da Petrobras no heliporto do Farol

Campos — Em seu giro por Brasília, o prefeito de Campos Rafael Diniz fez escala, na quarta, no gabinete do ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque. Acompanhado do deputado federal Marcão Gomes, Diniz pleiteou ajuda ao ministro para a manutenção da Petrobras na operação do heliporto do Farol de São Thomé.

“A manutenção da Petrobras no heliporto é uma das pautas principais deste momento em nosso governo”, disse o prefeito.

A concessão da área onde fica o heliporto, na comunidade pesqueira do litoral campista, expirou há vários anos. Tanto prefeitura quanto empresa buscam a regularização. A Petrobras usa o local para embarque de pessoal para suas plataformas na Bacia de Campos, com custo mais baixo do que o faria em outras localidades. Para a população do Farol, ter o heliporto em funcionamento é importante pois o fluxo de funcionários movimenta a pequena economia da praia.

“Queremos garantir a permanência da Petrobras no Farol. Mostramos ao ministro como isso será importante. A reunião foi muito produtiva”, comentou Diniz.

Marcão Gomes destacou que, mesmo ciente do quão fundamental é manter o heliporto em operação, a prefeitura entende que isso deve ser feita da forma correta, regular.

“Solicitamos ao ministro que haja um diálogo aberto com a diretoria da Petrobras. A reunião foi importante”, reforçou o deputado.