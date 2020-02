Festival de sucessos com Blitz e Mumuzinho na arena de shows do Farol

Campos — O pop rock e o samba dividem mais um fim de semana de muita música no Farol de São Thomé. A Arena Show da programação especial de verão da praia campista recebe nesta sexta o canto Mumuzinho, a partir das 22h. Sábado, o destaque é a clássica banda Blitz, no mesmo horário.

Ator, apresentador, comediante, Mumuzinho é um artista completo, mas no centro de sua arte está o samba. Sua apresentação no Farol se desenvolve em torno do álbum “A Voz do Meu Samba”, gravado ao vivo no Rio de Janeiro. O músico reúne variadas vertentes, que vão do partido alto ao romântico, passando pelo samba de raiz, e transita com desenvoltura de Alcione a novos representantes, como grupo Vou Pro Sereno. Na carreira, Mumuxinho emplacou músicas conhecidas como “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “Curto-Circuito”.

Com sua mistura de referências, do rock ao pop, do funk ao reggae, do samba ao blues, a Blitz marcou uma geração nos anos 80 e criou clássicos inesquecíveis, como “A Dois Passos do Paraíso”, “Você Não Soube Me Amar” e “Biquíni de Bolinha Amarelinha”.

O show da Blitz apresenta o álbum “Aventuras 2”. Na formação atual do grupo, com 38 anos de estrada, Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

Outros palcos — No sábado, o Alô Farol 2020 segue com o show do cantor Chico Puret, às 18h, no Xexé. Já em Lagoa de Cima, na Praça São Benedito, às 21h, o Dj Soares e a Banda Catukaí animam a noite. No domingo, o cantor Jorge Machado se apresenta no Lagamar, ao meio-dia.