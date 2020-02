Os direitos da mulher em pauta em conferência e série de eventos

Campos — O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) se uniu com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) para realizar a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, prevista para abril. O evento pretende culminar uma série de eventos programados para março, Mês da Mulher.

“O local e a programação da conferência ainda estão em fase de deliberação”, diz Manuelli Ramos, presidente do Comdim, órgão independente que conta com representantes da administração pública, de ONGs, de universidades e da sociedade civil.

Manuelli, que também integra o Movimento Negro Unificado, se reuniu com a secretária da SMDHS, Pryscila Martins, para discutir a realização da convenção na cidade. Também participaram do encontro Anne Caroline Cardoso, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da secretaria; e Thaís Siqueira, representante do Fórum Municipal de Economia Solidária.

“Foi montada uma comissão ampliada com conselheiras e convidadas da organização da Conferência Municipal, em abril. Mas vamos realizar outros seminários livres durante o mês de março, como forma de fomentar a participação popular”, explica Manuelli.

A presidente do Comdim destaca que a conferência integra o calendário estadual e nacional, e as propostas surgidas da troca de ideias na assembleia municipal serão levadas às demais instâncias.

“A conferência visa garantir que se cumpra aquilo que já está estabelecido em lei, que é promover e ampliar as políticas públicas no sentido de erradicar a discriminação da mulher, dando a ela liberdade e igualdade de direitos”, reforça Pryscila.