Defesa Civil monitora previsão do tempo, mas descarta risco iminente

Campos — As chuvas fortes que caíram em São Paulo e no Rio na segunda chegaram a Campos, ainda que enfraquecidas. Ainda assim, as autoridades da região estão em alertas, dado que muitas cidades e localidades ainda se recuperam das cheias dos rios. A Defesa Civil de Campos, por enquanto, não prevê transtornos, mas acompanha as mudanças na previsão do tempo.

De acordo com o major Edison Pessanha, coordenador da Defesa Civil no município, havia a expectativa de que caíssem sobre a cidade 100mm na quarta. Esse número caiu para apenas 19mm.

“Não há riscos. Está tudo normal, mas a gente vai continuar monitorando a montante porque choveu muito. Vamos acompanhar os rios Pomba, Muriaé e Carangola, que produzem efeitos aqui”, disse Pessanha ao site Folha1.

Mesmo com a diminuição da ameaça, a preocupação ainda existe, pois as chuvas que caem em São Paulo podem refletir no nível do Rio Paraíba. Por enquanto, o rio marca 7,05m, bem abaixo dos 10,5m da cota de transbordo.

Em Campos, os distritos mais afetados pela chuva que caiu entre segunda e terça foram Serrinha e Dores de Macabu.

A previsão é de que o céu permaneça encoberto, com pancadas de chuva até sexta.

Em caso de emergência, os telefones da Defesa Civil são: 199 ou 22- 98175 2512.