Jota Quest agita público do Farol em celebração a seus 25 anos de carreira

Campos — Antes de o carnaval chegar, ainda há espaço para o pop rock no verão da Praia do Farol. O grande destaque programação deste fim de semana da Arena Show é a banda Jota Quest. O grupo mineiro apresenta seus sucessos no sábado, a partir das 22h. Nesta sexta, a atração principal é o grupo de pagode Vou Pro Sereno, também a partir das 22h.

Em preparação para um novo disco que vai celebrar seus 25 anos de trajetória, o Jota Quest traz a Campos a mesma formação que mantém desde sua criação, em meados dos anos 90: Rogério Flausino (voz), Paulinho Fonseca (bateria), PJ (baixo), Marco Túlio (guitarra) e Márcio Buzelin (teclados). No repertório, “Na Moral”, “Encontrar Alguém”, “Dias Melhores”, “Amor Maior”, além de composições mais recentes.

O Vou Pro Sereno apresenta os hits irreverentes que marcam sua carreira, desde o primeiro disco, em 2008, como “Essa Preta”, “Vou Pro Sereno” e “Logo dou um Jeito”.

Outros palcos — No Xexé, sábado, às 18h, tem Dani Soares e no domingo (16), ao meio-dia, no Lagamar, o cantor Apollo. Na Arena Show tem ainda os DJs Robson Campos e Douglas Leal, às 21h, respectivamente na sexta e sábado.