Centro de Línguas da Secretaria de Educação aceita inscrições até quarta

Campos — A prefeitura de Campos aceita, até quarta, inscrições para seus cursos gratuitos de idiomas, projeto criado para capacitar e complementar a formação daqueles que não têm condições de pagar por um cursinho particular para aprender outra língua e, por isso, ficam em grande desvantagem no mercado de trabalho. São 450 vagas no total, 275 para Inglês e 175 para Espanhol instrumental, aberto a qualquer pessoa que cursa ou tenha cursado até o 9º ano do ensino fundamental.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes estabelece seu Centro de Línguas “Languages for All” em quatro polos espalhados pela cidade, nas escolas municipais Amaro Prata Tavares (Centro), E.M.José do Patrocínio (Penha), E.M. Marechal Arthur da Costa e Silva (Pq. Presidente Vargas), além do Centro de Educação Integral do Parque Aurora.

Quatro escolas municipais oferecem cursos gratuitos de inglês e espanhol para população campista - Divulgação prefeitura de Campos

Os interessados devem comparecer até uma das unidades onde pretendem estudar com duas fotos 3x4, RG, CPF, Certidão de nascimento (caso seja menor de idade), comprovante de escolaridade e de residência.

As aulas começam no dia 2 de março.