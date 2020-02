Trios elétricos prometem uma maratona de alegria no carnaval da Praia do Farol

Campos — Os foliões que escolheram passar o carnaval na Praia do Farol é bom se prepararem para uma maratona de festa e alegria. Serão cinco dias de desfiles de trios elétricos, sempre das 15h às 19h, com diversos artistas e grupos musicais. A principal meta da prefeitura de Campos é repetir o sucesso dos dias de Momo no ano passado, principalmente no quesito segurança.

“Além da pontualidade, a orientação é o encerramento sempre até à 1h da manhã, para que tenhamos um carnaval seguro como o anterior”, destaca Hélio Nahim, superintendente de Entretenimento e Lazer. “Pontualidade, organização e segurança já são marcas do carnaval do Farol”.

A folia começa com Trio Kids, com Júlia Ferreira e Laurah Pessanha (vencedora do Canta Campos), das 17h às 21h. Este ano, a festa será encerrada por Dom Américo, que há quase 20 anos comanda o “bloco das piranhas” na orla da praia. O trio vai percorrer a Orla do Camping ao Náutico. De sábado a terça, haverá a tradicional banda de marchinhas, no bairro Garoupas.

A expectativa é um considerável estímulo da economia local, com o afluxo de turistas e a permanência de moradores do Farol de São Thomé. Objetivo já celebrado pelo governo municipal. A programação deste verão, organizada em parceria com o Sesc, levou cerca de meio milhão de pessoas à praia campista até o momento.

Lagoa de Cima — Na bucólica Lagoa de Cima, a tranquilidade também vai ceder espaço para os festejos, com bandas e DJs tomando a Praça São Benedito todos os dias de folia das 22h à meia-noite.