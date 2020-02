Centro de Controle de Zoonoses convoca 31 aprovados em concurso

Campos — A prefeitura de Campos publicou, nesta terça, no Diário Oficial a convocação de 31 aprovados no concurso de agente de endemias. Eles devem se apresentar na quarta (19) e na quinta (20), na Secretaria Municipal de Gestão Pública, na sede da Prefeitura, a partir das 9h, para tomar posse da vaga.

Os novos agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) devem levar os documentos exigidos no edital. Além desses, outros 73 aprovados no curso de formação inicial também devem comparecer à secretaria, na quarta, às 9h, para iniciarem as próximas etapas do concurso, com currículo atualizado.

Com a convocação dos últimos aprovados, o CCZ já efetivou a contratação de 130 novos agentes, e atuam na proteção da população.