Museu Histórico abre alas para os sambistas campistas que marcaram o gênero nacional

Campos — O Museu Histórico de Campos abre suas alas para celebrar os grandes nomes do samba campista. Desde quinta, a exposição temporária “Ícones do Samba Campista” reúne uma breve história de 14 sambistas da região, que deixaram seu legado na música brasileira nacional e local. Com curadoria do historiador Marcelo Sampaio, a mostra fica aberta ao público até o dia 15 de março.

Entre os homenageados, Wilson Baptista, consagrado nacionalmente no gênero musical mais brasileiro. Além dele, são contadas as trajetórias de Roberto Ribeiro, Jorge da Paes Almeida, Toninho Shita, Aloisio Machado, Geraldo Gamboa, Athayde Dias, Manoel Tancredo, Joel Teixeira, Jurandir da Mangueira, Eli Miranda, Zé Ramos, Delcio Carvalho e Sebastião Motta – campista que teve sua composição “Fechou a Porta” gravada por mais de 80 músicos, entre eles Beth Carvalho e Simone.

A biografia de 14 grandes nomes do samba campista fica em cartaz no Museu Histórico de Campos até o dia 15 de março - Bárbara Lemos/Divulgação prefeitura de Campos

“O samba é uma manifestação cultural, artística e musical da alma do povo brasileiro. Precisamos ter mais oportunidades de referenciar o samba que vem da periferia”, destaca Graziela Escocard, gerente do Museu Histórico. “Os visitantes vão conhecer um pouco da história do samba e do Carnaval de nossa cidade, através da história de vida de cada sambista listado”.

“É fundamental que as pessoas saibam que seus conterrâneos ofereceram um grande legado ao samba, acredito que muitos desconheciam que aqui surgiram tantos nomes importantes”, aponta Sampaio.

A exposição reúne discos de vinil, fotos, esculturas e livros cedidos pelo Centro Cultural Marcelo Sampaio e dos acervos pessoais do jornalista Wellington Cordeiro e do professor Gustavo Soffiati.

O Museu Histórico de Campos funciona no Solar Visconde de Araruama e está localizado na Praça do Santíssimo Salvador, 40, no Centro. Para agendamentos escolares e de grandes grupos é necessário um responsável, maior de 18 anos, comparecer ao espaço ou ligar para (22) 98175-0616. O espaço é ligado à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) e funciona de terça a sexta, das 10h às 17h