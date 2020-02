Show de marchinhas fecha domingo de carnaval no Farol

Campos — Ao som de antigos sucessos, como "Cidade maravilhosa", "Olha cabeleireira do Zezé", "Me dá um dinheiro aí" e "Bandeira branca", a banda Gerson Jones fechou o domingo de carnaval no Farol de São Thomé, com o tradicional show de marchinhas em frente ao Hotel Garoupas. Desde a manhã, a programação do Carnaval Farol 2020 levou diversão e alegria para todos os públicos com diversas atrações espalhadas pela comunidade litorânea campista.

“Adoramos essa apresentação de marchinhas porque, além de ser um programa para a família, é uma forma de apresentar às novas gerações os sucessos da época de nossos pais e avós”, comentou o empresário Paulo Domingues, de 37 anos, ao lado da esposa, Joana Vieira, 32, e dos filhos Lucas, 10, e Mariana, de 6.

O domingo de carnaval no Farol começou com os Foliões da Multipeças, com circulação pela orla; show com Lohan Luz no Lagamar; Bogam Bass Folia, na altura da Mansão dos Cubanos; e o Bloco Tatuí, na rua Tatuí. Além disso, rolou trio elétrico na orla, com duas horas da banda Bambalad; e as duas horas finais com a banda Prakatum.

“Tem sido tudo muito bom, superando nossas expectativas, com um grande público no Farol. Temos, mais uma vez, um verão e um carnaval para a família, com uma ótima integração das nossas forças de segurança, reunindo PM e Guarda Civil Municipal”, exaltou o superintendente adjunto de Entretenimento e Lazer, Fabiano Gomes.

A programação do Carnaval do Alô Farol 2020 segue até terça.