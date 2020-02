Pré-matrículas da rede municipal devem ser confirmadas a partir de segunda

Campos — Os pais de alunos pré-matriculados na rede municipal de ensino devem ficar atentos. A efetivação da inscrição dos matriculados precisa ser feita a partir de segunda, até o dia 6, na própria escola que o aluno vai frequentar. Na última quinta, a prefeitura publicou uma nova relação de contemplados com vagas nas creches e escolas da rede municipal. Acesse aqui

Caso a confirmação não seja realizada, a vaga será destinada a outros candidatos que realizaram a pré-matrícula. A nova listagem é composta por vagas remanescentes de resultados anteriores. O sistema visa atender o maior número de interessados possível, não deixando vagas preenchidas com contemplados que não se matricularam regularmente ou infrequentes.

Para fazer a efetivação, é necessário levar a confirmação impressa, a cópia e original dos documentos dos responsáveis e dos estudantes solicitados no ato da inscrição, como identidade, CPF, comprovante de residência, entre outros.

Creches — Ao contrário do que ocorre com o ensino fundamental, não existe obrigatoriedade de universalização de oferta em vagas em creche. Entretanto, desde o ano passado, a secretaria de Educação atende mais de 60% da demanda de crianças com até três anos de idade, superando as metas projetadas até 2024 do Plano Nacional de Educação (PNE) e a do Plano Municipal para atendimento ao setor.

Além de creche, a rede municipal de Campos oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Atualmente, são cerca de 53 mil alunos e 236 unidades de ensino.