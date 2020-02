Campos — Todo carnaval tem seu fim. Mas a celebração não acaba aqui. Bem ao contrário, a “ressaca” dos dias de festa no Farol de São Thomé é de felicidade e comemoração. Ao longo de cinco dias, 150 mil pessoas pularam o carnaval no litoral campista, movimentando a economia local: comércio, rede hoteleira, ambulantes.

Nos trios elétricos, que cortaram a Avenida Atlântica, do Camping ao Náutico, dez artistas e grupos locais alegraram o público. A marca do carnaval no Farol foram as famílias, foco da organização. Teve até a inovação de um trio elétrico feito por e para crianças.

“Mais uma vez o carnaval de Farol se consolida como uma festa das famílias”, destacou Hélio Nahim, superintendente de Entretenimento e Lazer da prefeitura de Campos. “Os artistas locais deram show, animando e embalando uma multidão”.

Desde o réveillon ao dia 16, outras 500 mil pessoas frequentaram a praia do Farol, apenas aos fins de semana. Números do Centro Integrado de Segurança Pública de Campos, que avalizam o trabalho dos organizadores e das forças de segurança.

“Foi um verão espetacular, em que mais uma vez contamos com a parceria do Sesc-RJ”, vibrou Nahim.

Mais importante, porém, do que a análise das autoridades é a percepção de quem de fato fez a festa.

“Farol é tudo de bom. Muita animação em meio a esse clima familiar. A gente brinca com tranquilidade”, elogiou a comerciante Luzia Oliveira, de 43 anos.

“A gente vê aqui um ambiente que havia se perdido. É bom ter isso recuperado”, ecoou o professor Fernando Magalhães, de 45.