Campos — Pelo terceiro ano consecutivo, alunos e professores do Paraesporte, projeto esportivo social da prefeitura de Campos, vão entrar na Marquês de Sapucaí, no sábado, para abrir o Desfile das Campeãs do Grupo Especial do Carnaval 2020.

Os atletas campistas vão entrar na avenida juntamente com a Escola Embaixadores da Alegria — primeira agremiação de samba formada por pessoas com deficiência. No ano passado, os atletas também desfilaram no Sambódromo de Campos, na 1ª Semana do Folclore, com o bloco de samba Castelo do Parque Aurora.

O Paraesporte, pelos números da Secretaria Municipal de Esportes, é o maior projeto esportivo público do país. São mais de 1,2 mil pessoas, de diversas idades, que se beneficiam gratuitamente de escolinhas de muitos esportes e de atividades físicas em geral.

Criado em 2017 pela Fundação Municipal de Esportes (FME), o Paraesporte oferece vagas em 14 modalidades, entre elas: handebol, capoeira, tênis de mesa, triatlo e futebol de 1, iniciação desportiva, dança, natação, bocha adaptado, atletismo, futsal, basquete DI (deficiência Intelectual), vôlei de praia e ginástica rítmica.

Os interessados em se inscrever no projeto devem ir à secretaria da FME, de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua do Gás, 499, Centro.