Tempestade derruba antigo sobrado no Centro de Campos

Campos — Um antigo sobrado na esquina da rua Barão do Amazonas com avenida Alberto Torres desabou na noite de domingo, como consequência da tempestade que caiu sobre Campos. O prédio estava cercado por tapumes e, aparentemente, passava por uma reforma. Não houve registro de feridos. A Defesa Civil municipal entrou em estado de alerta com a chegada da chuva e de ventos fortes, que superaram os 70km/h. O nível do Rio Paraíba do Sul subiu para 8,54m.

Em apenasduas horas, choveu 31mm, de acordo com pluviômetro instalado em Baixa Grande, na Baixada Campista; 46,2mm em Morro do Coco, no norte do município, e 21,8mm no pluviômetro do Jardim Carioca. Desde quinta, o Paraíba subiu dois metros, de 6,62m até os 8,54m registrados às 21h15 do domingo.

De acordo com o major Edison Pessanha, coordenador da Defesa Civil de Campos, o motivo é o aumento da vazão da represa da Ilha dos Pombos, em Carmo, no Noroeste Fluminense, na divisa com Minas Gerais. Na quinta, a vazão era de 410m3/s, na noite de ontem, bateu os 1.250m3/s.

“A Defesa Civil está em alerta e monitorando a situação. Estamos de plantão e, qualquer emergência, é só ligar para os telefones 199 ou (22) 98175 2512”, informou o major, que está com equipe e bombas atuando na Vila dos Pescadores, no Farol de São Thomé, na Baixada, onde o volume das chuvas foi muito alto.

Por medida de segurança, o órgão emitiu um alerta no sábado (29) de manhã orientando motoristas a não estacionarem no Cais da Lapa porque a previsão era de que o nível do Paraíba subisse, como de fato ocorreu.