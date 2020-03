Teatro de Bolso inicia programação comemorativa de seu aniversário

Campos — Sucesso de crítica e público no ano passado, a trilogia “O avesso da mulher” é o destaque da programação especial em celebração do aniversário de 52 anos do Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Os eventos festivos começam nesta terça, com uma mesa de debate sobre a série de peças, escritas por Arlete Sendra, que têm marcantes personagens femininos da nossa literatura como objeto central.

“Nossa expectativa é grande para as comemorações desses 52 anos. Preparamos uma programação diversificada, que promete animar o público”, diz o gerente do Teatro de Bolso, Fernando Rossi.

Na semana que vem, entre 12 e 15 de março, a peça “Traída e Traidoras” volta aos palcos do teatro, sempre às 20h. As comemorações seguem durante todo o mês de março. Nos dias 19, 20, 21 e 22, às 20h, entra em cartaz “Diadorim”, sobre a histórica personagem do clássico “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. De 26 a 29, é a vez do monólogo “Eu Fui Macabéa”, que faz releitura do romance de Clarisse Lispector que narra a saga da mulher nordestina.

A programação continua em abril, com oficinas e outras montagens.

Após cerca de três anos fechado, o Teatro de Bolso foi reaberto em 2017, fomentando as produções artísticas locais.