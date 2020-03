São João da Barra decreta situação de emergência por causa de alagamentos

Campos — São João da Barra decretou situação de emergência por causa das inundações e alagamentos provocados pelas chuvas e cheias do Rio Paraíba do Sul. Houve também o rompimento do Dique São João. Estradas do município estão alagadas, como a SB-02. Na região, o Paraíba atingiu 6,50m. A cota de transbordo é de 8m.

“São João da Barra já sofre diretamente os efeitos das chuvas. Por ser o município onde o Rio Paraíba do Sul deságua, o grande volume d’água do Rio, juntamente com a água acumulada das chuvas fortes, já causa transtornos e prejuízos”, comentou a prefeita Carla Machado. “Ao decretar Situação de Emergência, procurarmos dar uma resposta ao problema e, principalmente, dinamismo às ações”.

Em Campos, o Paraíba amanheceu com 9,92m, pouco abaixo dos 10,50m do limite de transbordamento. O nível recuou ligeiramente da medição realizada na noite de quinta, quando estava em 9,95m, mas não é possível ter certeza se há uma tendência de baixa, segundo o major Edison Pessanha, coordenador da Defesa Civil do município.