Campos promove terceiro Dia D contra o Sarampo

Campos — A prefeitura de Campos realiza no sábado o terceiro dia de intensificação da vacinação contra o sarampo, no contexto da campanha nacional. O público-alvo são crianças a partir de seis meses a adultos de 59 anos não vacinados ou que estejam com seu plano vacinal incompleto. Campos não registra casos da doença desde 2007, mas o vírus está em circulação ativa no Brasil.

Funcionarão 43 salas de vacinação em todo o território municipal, além de dois postos móveis, das 9h às 15h. Quem apresenta sintomas de gripe e possui outras doenças não deve se vacinar sem orientação médica.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no último mês, foram confirmados 18.203 casos de sarampo em 526 municípios no ano passado. No estado do Rio, há mais de 100 casos confirmados da doença e uma morte.

No primeiro Dia D deste ano, cerca de 600 pessoas buscaram os postos de vacinação. No segundo, foram imunizadas mais de 4 mil pessoas.