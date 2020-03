Com novos voos para São Paulo, Campos espera atrair mais negócios e investimentos

Campos — Depois do anúncio da Voepass (Passaredo) da inauguração de uma rota direta Campos-São Paulo a partir do aeroporto Bartolomeu Lisandro a partir do dia 29, a Azul informou que também vai criar um voo diário para Congonhas, mas com escala em Macaé e conexão no Santos Dumont. Com duas partidas diárias para a capital econômica do país, Campos tende a atrair mais negócios e investimentos.

“Finalmente Campos começa a ter um aeroporto à altura da sua importância”, comemorou o prefeito Rafael Diniz. “E com um aeroporto maior e mais moderno vamos gerar mais empregos, incentivar o turismo e trazer mais desenvolvimento para nossa cidade”.

A Voepass vai operar voos diários de domingo a sexta com tarifa a partir de R$ 199,99. Nos dias de semana, a saída de Congonhas será às 9h50 e a chegada a Campos às 11h20. Depois, sai de Campos às 11h50 e chega a São Paulo às 13h20. Aos domingos, sairá de São Paulo às 9h50 e aterrissa em Campos às 11h20.

Os aviões da Azul vão decolar às 9h35 de Campos, pousando em Congonhas às 13h10, mas com escala em Macaé e conexão no Santos Dumont, com preços a partir de R$ 214. Na volta, saída da capital paulista às 6h15, com chegada ao Bartolomeu Lisandro às 9h10, também com conexão no Rio.

“Este já é um reflexo dos investimentos de R$ 28 milhões em 5 anos na ampliação de todas as estruturas do aeroporto, após o contrato de concessão”, destacou Vinicius Viana, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), que fiscaliza a administração do aeroporto.

De acordo com Viana, estão em estudo outras opções de horários, com duração total de voo maior, gerando alternativa para o campista e moradores de municípios vizinhos se deslocarem rapidamente a São Paulo, a preços competitivos.

“Vamos inaugurar o novo terminal de passageiros e a VoePass se manifestou primeiro para operar a linha Campos/São Paulo. Em seguida veio a proposta da Azul. Estamos otimistas e esperamos que o público, principalmente a classe empresarial, cujas demandas exigem agilidade, dê a resposta esperada”, disse o presidente da Codemca.