Quintanilha vai a Brasília buscar recursos para importantes obras de mobilidade urbana

Campos — Em giro por Brasília, o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Felipe Quintanilha, se reuniu com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, e com o deputado federal Marcão Gomes em busca de verbas para Campos.

“Com a nova realidade financeira do município, com redução dos royalties e o aumento da máquina pública no passado, todo apoio é importante”, destacou Quintanilha, que pretende promover intervenções na infraestrutura de mobilidade urbana da cidade.

Durante o encontro com Gomes, o presidente do IMTT pediu apoio para liberação de recursos para obras de melhorias no Trevo do Índio, na chegada a Campos pela BR-101; na localidade de Travessão; e para ações na BR-356 Oeste, especificamente próximo a Três Vendas, onde um dique se rompeu durante as enchentes do Rio Muriaé em janeiro.

De acordo com Quintanilha, a visita a Brasília foi bastante proveitosa.

“Também solicitamos ao Ministério da Cidades ajuda para aprovação do projeto e liberação dos recursos do convênio que trata de obra de infraestrutura de mobilidade urbana, especificamente no que tange a construção de Terminal de Integração do Sistema de Transporte Coletivo, obra crucial para Campos”, contou o dirigente.

Entre os planos de melhorias nas principais rodovias que cortam a cidade, estão a duplicação da BR-101 no trecho entre o Trevo do Índio e o Boulevard Shopping, e da BR-356, em especial na ligação com São João da Barra, facilitando o acesso ao Porto do Açu.