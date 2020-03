Campos — Depois do desabamento de um antigo sobrado na região central da cidade, Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos (Coppam) se reuniu nesta terça para atualizar a lista de prédios de interesse histórico e cultural do município que estão em situação de risco, e adotar medidas caso sejam necessárias.

O proprietário da edificação cuja fachada ruiu com a temporada de chuvas, Leonardo Rodriguez, esteve presente à reunião e apresentou o Novo Plano de Trabalho Emergencial para reparo do imóvel. O Coppam, que havia rejeitado o primeiro projeto apresentado, desta vez aprovou a nova versão com as modificações solicitadas, com apresentação do profissional técnico responsável, registro profissional e cronograma com prazos para execuções.

“O proprietário do prédio apresentou novo Plano e atendeu nossas requisições. O escoramento imediato solicitado também já foi executado. A partir de agora, aguardaremos um novo projeto, que será o plano de restauração do prédio”, disse Cristina Lima, presidente do Coppam.

De acordo com Cristina, o Ministério Público também foi informado do caso, incluindo a notificação dada ao proprietário em outubro, para que reparasse o prédio justamente pelo risco de desabamento.

Na reunião, o Coppam também ouviu as demandas da Santa Casa de Misericórdia, detentora de um edifício-garagem em frente ao imóvel que desabou. O Diretor de Patrimônio da Santa Casa, Rui Grain, esteve presente. A intenção era chegar a um acordo quanto à interdição da área afetada pelo desmoronamento e solicitar atenção especial durante as obras. Mas a interdição já foi suspensa e o trânsito no local, regularizado.