Escolas fecham, e Campos divulga plano de prevenção e combate ao coronavírus

Campos — O coronavírus ainda não aportou oficialmente em Campos, e para que permaneça assim as medidas preventivas foram tomadas por vários setores nesta sexta. Na administração pública, o prefeito Rafael Diniz criou um gabinete de crise para dinamizar ações de prevenção e combate à pandemia. Seguindo a deixa do governo estadual, todas as aulas da rede municipal foram suspensas, e as escolas particulares da cidade acompanharam a decisão, fechando as portas por 15 dias.

O prefeito de Campos, Rafael Diniz (ao fundo), reunido com o gabinete de crise criado para o combate ao coronavírus - Divulgação prefeitura de Campos

Algumas secretarias e órgãos também vão parar por duas semanas: Envelhecimento Saudável, Desenvolvimento Humano e Social, Fundação Municipal da Infância e Juventude; e Fundação Municipal de Esportes. Além disso, todos os eventos públicos e particulares programados já para este fim de semana também foram compulsoriamente cancelados.

“Não tenho dúvida que, seguindo todas as orientações postas pelo governo federal e todas as outras autoridades, sejam estaduais ou municipais, a gente vai enfrentar bem esse grande desafio”, comentou Diniz, que pediu para a população buscar informações de fontes confiáveis e não compartilhar boatos sem confirmação.

Dentro do plano de ação, as Unidades Pré-Hospitalares (UPH) de Travessão, São José (Goitacazes) e Guarus receberão qualquer caso suspeito de coronavírus. Apenas aqueles que demandarem internação serão encaminhados para o Hospital Ferreira Machado, para os adultos, e o Hospital Geral de Guarus (crianças).

“Já vínhamos nos preparando, através de reuniões e palestras de orientação para os profissionais de saúde. Os atendimentos vão ficar concentrados nas UPHs”, destacou a infectologista Andreya Moreira, diretora da Vigilância em Saúde de Campos.

De acordo com a médica, a cidade está preparada para atuar tanto de forma preventiva quanto no combate efetivo da doença.

O gabinete de crise é formado, além de Diniz e de Andreya, pelo secretário de Saúde, Dr. Abdu Neme; pela secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Pryscila Marins; pela secretária do Envelhecimento Ativo e Saudável; Heloísa Landin, pelo secretário de Educação; Brand Arenari; pela supervisora de UPHs, Natália Machado; pela diretora do Núcleo de Atenção à Saúde dos Idosos, Déborah Casarsa; e pelo superintendente de Comunicação, Thiago Bellotti.