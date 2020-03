Todos os eventos públicos e privados de Campos cancelados para conter o coronavírus

Campos — A prefeitura de Campos deu mais um passo no sentido de conter a propagação do coronavírus e determinou o fechamento e cancelamento de todos os eventos, públicos ou privados, no município, até o dia 28 deste mês, no mínimo.

“Em primeiro lugar estará sempre a preservação de vidas humanas, independentemente de qualquer outro aspecto”, destaca Hélio Nahim, superintendente de Entretenimento e Lazer de Campos. “Por isso, além de contarmos com a compreensão de todos, também solicitamos a colaboração no respeito às orientações para evitar o contágio e transmissão da doença”.

A secretaria de Entretenimento e Lazer também informou que tornou sem efeito, por um período de 15 dias, contado a partir da última sexta, as autorizações já concedidas. Também ficam suspensas as autorizações de novos eventos solicitados.

A Secretaria de Saúde Campos ainda não confirmou nenhum caso positivo da covid-19. No momento, todas as escolas públicas e privadas fecharam as portas por pelo menos duas semanas.