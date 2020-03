Procon apreende mais de 100 frascos de álcool gel sem procedência em Campos

Campos — Fiscais do Procon apreenderam na manhã desta quarta-feira (18), em um estabelecimento comercial na rua Alvarenga Filho, na Pelinca, mais de 100 frascos de álcool gel sem procedência.Os agentes agiram depois de o órgão receber denúncia anônima.

“Fomos ao local, onde constatamos irregularidades nos produtos, que não apresentavam características de qualidade como local de fabricação, data de validade, entre outros”, explicou Douglas Leonard, superintendente do Procon em Campos. “O material foi apreendido pelos fiscais e levados para a Vigilância Sanitária para realização de testes”.

O estabelecimento comercial recebeu auto de infração e o órgão registrou ocorrência do caso na 134 Delegacia de Polícia. Na terça, uma outra loja foi notificada por vender álcool gel com preço muito acima do mercado.

O Procon aumentou o rigor na fiscalização contra violações aos direitos do consumidor desde a pandemia do coronavírus. Para denúncias e informações, os telefones de contato são: (22) 981752561 e (22) 98150988.