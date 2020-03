Diniz anuncia criação de Centro de Combate ao Coronavírus, na Beneficência Portuguesa

Campos — O prefeito de Campos, Rafael Diniz, anunciou na tarde de domingo a criação do Centro de Combate ao Coronavírus (CCC), que vai funcionar no novo prédio da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos (SPBC). O local será de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com o covid-19, com leitos de UTI, e deve entrar em operação ainda esta semana.

“Desde janeiro a Vigilância em Saúde se prepara para o enfrentamento do coronavírus. Estamos há mais de uma semana trabalhando no planejamento desse centro”, disse Diniz. “Já adotamos diversas medidas, como os vários decretos publicados para evitar aglomerações, garantindo o isolamento social, que é o mais importante neste momento”.

O prefeito Rafael Diniz (à direita, de branco) com servidores da Saúde no novo Centro de Combate ao Coronavírus de Campos - Divulgação prefeitura de Campos

De acordo com o prefeito, a Secretaria de Saúde tem se dedicado a garantir a melhor estrutura possível para os profissionais de saúde do município, com a aquisição de equipamentos de proteção, como máscaras e luvas.

A diretora da Vigilância em Saúde, Andréya Moreira, destacou que, como o CCC será de uso restrito a casos confirmados, será preciso fazer mais testes. Campos recebeu recentemente do governo estadual 30 kits para exames, dos quais restam 12.

“É importante frisar que as pessoas que apresentarem sintomas leves devem permanecer em casa para o devido isolamento domiciliar, e as que tiverem sintomas de moderados a grave devem buscar as unidades referenciadas pela prefeitura”, observou Andréya.

Tais unidades sãos as Unidades Pré-Hospitalares de Guarus, de São José (em Goitacazes), e de Travessão. Apenas os casos mais graves confirmados serão encaminhados ao CCC. Os hospitais Geral de Guarus e Ferreira Machado também vão receber os pacientes suspeitos.

No último boletim divulgado pela Vigilância, na noite do domingo, Campos tinha 15 casos suspeitos, e cinco deles são pessoas internadas em estado grave. Ainda não há confirmação oficial de nenhuma infecção pelo coronavírus.

“Não há motivo para pânico, medidas importantes estão sendo tomadas. É fundamental o isolamento social, para que caso haja confirmação da doença em Campos não tenhamos a transmissão local do vírus”, reforçou Andréya.

Na última sexta, Diniz baixou decreto determinando o fechamento total do comércio. Estão de fora da proibição de funcionamento, apenas setores ligados à venda e distribuição de alimentos, como mercados, padarias e hortifrutis, farmácias, distribuidoras de gás e postos de gasolina.

Nesta segunda, a prefeitura, sob recomendação do Ministério Público Estadual (MPE), iniciou fiscalização para garantir o fechamento de igrejas, templos, capelas, terreiros e qualquer casa de culto religioso.

A recomendação do MPE observa que, no caso de descumprimento, os órgãos de fiscalização poderão exercer o seu poder de polícia, interditando os locais, apreendendo equipamentos e cassando os alvarás de funcionamento. As autoridades poderão ainda prender em flagrante o responsável pelo culto e aglomerações dos fiéis, por Crime contra a Saúde Pública.