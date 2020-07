Susto e preocupação: 18 mortos e 80 casos de coronavírus no boletim diário em Campos

Campos - A primeira reação de quem leu ou vier a ler o boletim desta segunda da pandemia do coronavírus em Campos certamente foi ou será de espanto e preocupação. No balanço diário divulgado pela Vigilância em Saúde foram registrados 18 novas mortes pela covid-19, um número muito acima da média. O salto também é observado nos novos casos: 80 nas últimas 24 horas.

A prefeitura alega que esse aumento assustador não representa uma explosão da pandemia no município, uma vez que não se refere às mortes ocorridas nas últimas 24 horas, e sim a atualização de um represamento de análises de semanas anteriores.

"Diante da grande demanda da equipe de Vigilância, pode ocorrer uma defasagem de tempo entre a divulgação do número e a confirmação efetiva do caso. Em função disso, sempre primando pela transparência, foi realizada uma concentração de esforços para atualizar o número efetivo de óbitos das últimas semanas", diz o texto da prefeitura que acompanha o boletim, que também veio acompanhado de gráficos (abaixo) que mostram a evolução da curva de mortos pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Segmentação do total de mortos pelo coronavírus por semana, em Campos - Divulgação prefeitura de Campos

Nos últimos dias, a média diária de casos e mortos sofreu uma pequena elevação, depois do maior relaxamento do isolamento, com a reabertura de comércio de rua, igrejas, clubes, e na última semana shoppings. A prefeitura estendeu por mais uma semana a fase amarela do plano de retomada, apesar dessa alta.

Outra justificativa para esse pico muito destacado, de acordo com a Vigilância, é a instabilidade do banco de dados E-SUS na última semana.

Evolução da média móvel o número de mortos pela covid-19 em Campos - Divulgação prefeitura de Campos

"Esta não é a primeira vez que o sistema nacional apresenta instabilidade ocasionando variação no número de casos. No fim do mês de maio houve um aumento de confirmações de casos depois de uma atualização para melhoria do sistema utilizado pelo Estado para a notificação", diz a nota da prefeitura.

Entre as 18 vidas perdidas para a covid-19 notificadas nesta segunda, 13 são homens e cinco, mulheres, com idades que vão dos 46 aos 99 anos.

Panorama da pandemia em Campos:

Casos confirmados 2.846

Recuperados: 2065

Descartados: 2524

Síndrome Gripal (SG): 8087

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 191

Óbitos confirmados: 195