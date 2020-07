Mais 89 casos de coronavírus indicam persistência de tendência de alta em Campos

Campos - Mais 89 casos de coronavírus foram confirmados nesta quarta pela Vigilância em Saúde de Campos. O número segue a tendência de elevação da curva de contágio verificada desde a semana passada, e durante o processo de relaxamento das medidas de isolamento contra a pandemia de covid-19. No entanto, o órgão diz que o novo pico também é resultado esperado da campanha para testagem em massa da população campista.

A secretária de Saúde de Campos, Cíntia Ferrini, recebe equipamentos de proteção doados pela Petrobras - Divulgação prefeitura de Campos

Foram verificados seis mortos nas últimas 24 horas, quatro homens e duas mulheres com idades entre 71 e 94 anos. No total, são 201 vidas perdidas no município, e 2974 pessoas infectadas desde o início da epidemia em Campos. A Viglância diz que 2138 já se recuperaram da doença.

São monitoradas ainda 8292 notificações de síndrome gripal e 175 SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Quem apresentar síntomas do novo coronavírus ­- tosse, febre, cansaço, e dificuldades para respirar (em casos graves) - deve buscar orientação pela Central 192.

Petrobras doa EPIs

A Prefeitura de Campos recebeu na manhã de quarta diversos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que serão utilizados no enfrentamento a covid-19. Entre os itens estão máscaras N95, máscarasa de proteção facial, touca descartável, máscara cirúrgica, óculos de proteção, aventais, luvas de procedimento, sabonete líquido e álcool gel.

"Mais uma vez nossos parceiros chegam para somar forças nessa luta contra o coronavírus", comemorou o prefeito Rafael Diniz. "E, com muita luta, dedicação e disposição vamos nos fortalecendo diariamente para dar o melhor para a nossa população".

A secretária de Saúde Cíntia Ferrini e seu subsecretário Dante Lucas receberam pessoalmente o material.

"As parcerias são essenciais no enfrentamento à Covid-19, sempre chegam para somar e garantir os recursos necessários para a atuação dos profissionais de saúde", destacou Cíntia, que disse que mesmo com as doações a secretaria continua a realizar licitações para aquisição regular de EPIs.