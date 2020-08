Campos - À medida que se intensifica o debate sobre a volta às aulas presenciais pelo Brasil, a curva da pandemia do coronavírus acelera sua subida em Campos. Nos últimos meses, a cidade gradativamente foi retomando uma série de atividades, dimuindo o isolamento social e inevitavelmente levando a um crescimento do contágio, ainda que monitorado pelas autoridades médicas municipais. Nesse cenário, é viável para Campos seguir o caminho de outras cidades do país e começar a projetar o retorno às saulas de aula? A resposta curta da prefeitura é não.

Seguno o Painel Covid-19 Norte e Noroeste Fluminense, Campos observou um crescimento de quase 80% no número de casos nas últimas duas semanas: entre 2 e 8 de agosto, foram 255 pessoas contaminadas; entre 9 e 15, foram mais 457 casos. No quadro de mortes, a tendência se reproduz. Entre 2 e 8 de agosto, 17 pessoas perderam a vida para a doença; na semana seguinte, 24 mortos.

"O cenário do nosso município não é igual ao cenário da capital do estado. Por isso não haverá a reabertura das escolas privadas e públicas, tanto estaduais quanto municipais. Isso só ocorrerá quando tivermos uma queda sustentável de casos", diz, taxativa, a médica infectologista Andreya Moreira, diretora da Vigilância em Saúde de Campos.

A determinação da prefeitura parece encontrar apoio entre a maioria das escolas particulares da cidade, que ainda julgam prematura a volta de crianças, adolescentes, professores, funcionários à convivência diária no ambiente escolar, mesmo com a adoção de protocolo rigoroso de controle de fluxo, de número de alunos em cada sala, de redução de horário e regras de higienização.

Muitos pais também já manifestam preocupação em mandar seus filhos para o retorno. Algumas escolas começaram a enviar aos pais circular em que comentam a possibilidade da reabertura, a partir de liberação do governo estadual, se posicionam sobre a questão e perguntam aos responsáveis se eles enviarão os filhos às aulas em caso de confirmação da retomada das atividades.

Apenas na sexta e no sábado, foram 103 novos casos de coronavírus e 10 mortos. No total, Campos soma 4189 pessoas infectadas e 280 vidas perdidas para a covid-19, desde o início da pandemia.