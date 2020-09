PM apreende 60kg de maconha e prende suspeito em casa no Jardim Carioca, em Guarus

Campos — Policiais militares do 8ºBPM, de Campos, apreenderam 60kg de maconha, em 60 tabletes, além de 2 balanças de precisão. A ação foi motivada por denúncia anônima, que levaram os agentes à casa do acusado, que tem anotação criminal por tentativa de furto, no Parque Jardim Carioca, no subdistrito de Guarus.

De acordo com os policiais, a casa funcionava como esconderijo e depósito de drogas para traficantes das favelas Tira-gosto e Madureira. Também foi encontrado um caderno de anotações.

O caso foi registrado na 146ªDP (Guarus).