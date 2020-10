Kallebe e amigo foram vistos pela última vez no rio Ururaí. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 23/10/2020 13:17 | Atualizado 23/10/2020 17:11

CAMPOS - O Corpo de Bombeiros de Campos encontrou, na manhã desta sexta-feira (23), o corpo do adolescente Kallebe Souza da Silva, de 16 anos, o Mc Kallebe, que havia desaparecido na manhã de ontem (22) após ter mergulhado no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Publicidade



Kallebe estava com o amigo Leonardo Barcelos Anjo, de 14 anos, que também estava desaparecido e foi encontrado hoje. Mc Kallebe ficou conhecido no Brasil inteiro após viralizar com o bordão "Bigodin Finin, cabelin na régua", gravando um clipe em seguida com Mc Bin Laden, em 2018.



A causa das mortes ainda não foi confirmada, mas os bombeiros falam em afogamento. Quatro militares participaram das buscas que começaram nesta quinta e foram concluídas na manhã desta sexta.

Publicidade

Fabiano dos Santos Barbosa, pai de Kallebe contou que seu filho queria voltar a ter fama para realizar o sonho de comprar uma casa para sua mãe e seus irmãos. "Ele era um menino muito bom, e o sonho dele era voltar para a mídia para comprar uma casa para a mãe, mas infelizmente aconteceu essa tragédia", disse.

O cantor Max Xella e o compositor Ed Parango, do grupo de pagode O Encontro Campista, também falaram sobre o menino e reiteraram que o maior sonho da vida dele era comprar a casa para a mãe. Ed e Max chegaram a fazer uma live solidária, na qual conseguiram arrecadar alimentos e materiais de construção para reformar a casa da mãe do Mc Kallebe.

Publicidade

Clipe com Mc Bin Laden



Mc Kallebe ficou conhecido em 2018 depois de viralizar nas redes sociais com o bordão "bidogin finin, cabelin na régua" e com meme "gostosin no azeite". O jovem fez tanto sucesso que chegou a participar de um clipe do funkeiro Mc Bin Laden. O vídeo da música "Cabelin Na Régua" tem mais de 9 milhões de visualizações no YouTube.

Publicidade



Nas redes sociais, Mc Bin Laden compartilhou fotos em que aparece com Kallebe. Antes da confirmação da morte, Mc Bin Laden postou um pedido de orações pelo criador do meme que, segundo ele, hoje e usado em muitas músicas e por vários artistas.



Após a confirmação, o funkeiro lamentou a morte. "Descanse em paz", escreveu Mc Bin Laden na legenda de uma imagem em que aparece tomando sorvete com Kallebe.

Publicidade