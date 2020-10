Wladimir Garotinho e Caio Viana estão empatados tecnicamente. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 29/10/2020 13:17 | Atualizado 29/10/2020 18:03

CAMPOS - Pesquisa do Paraná Pesquisas sobre a disputa pela prefeitura de Campos mostra empate técnico entre Wladimir Garotinho (PSD), com 28,1% das intenções de voto, e Caio Viana (PDT), que registrou 23,5% da preferência dos eleitores. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão disputando voto a voto. Estes são os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados. Os outros candidatos tiveram a seguinte intenção de voto: Dr. Bruno Calil (Solidariedade), 7,2%; Rafael Diniz (Cidadania), 6,6%; Professora Natália (PSOL), 3,4%; Odisseia (PT), 3,0%; Tadeu Tô Contigo (Republicanos), 2,9%; e Roberto Henriques (PCdoB), 1,1%. Outros nomes citados tiveram 2,5%. Não sabem ou não responderam, 6,8%. E 16,1% disseram que não votarão em nenhum candidato, branco ou nulo.

Publicidade



O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Campos entre os dias 26 e 28 de outubro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RJ-01718/2020.



O levantamento abrange os eleitores do município, segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de colheta dos dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas com eleitores com 16 anos ou mais, sendo auditadas, no mínimo 20,0% das entrevistas.

Publicidade



As abordagens foram de três tipos. Uma em que se pede ao entrevistado que diga em quem pretende votar, espontaneamente; outra em que se pede que ele escolha um dentre alguns nomes de candidatos apresentados e uma última é pedindo que o entrevistado aponte em quem não votaria de jeito nenhum.



A pesquisa aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes nas Eleições 2020:





Intenção de voto espontânea

Publicidade



Wladimir Garotinho (PSD) – 18%

Caio Vianna (PDT) – 12,5%

Rafael Diniz (Cidadania) – 3,6 %

Dr. Bruno Calil (Solidariedade) – 3,3%

Odisseia (PT) - 1,4%

Tadeu Tô Contigo (Republicanos) – 0,9%

Professora Natália (PSOL) - 0,6%

Roberto Henriques (PCdoB) – 0,5%

Outros nomes citados – 0,9%

Não sabem ou não responderam – – 45,06%

Nenhum dos candidatos, branco ou nulo – 12,8%



Pesquisa estimulada



Wladimir Garotinho (PSD) – 28,1%

Caio Vianna (PDT) – 23,5%

Dr. Bruno Calil (Solidariedade) – 7,2%

Rafael Diniz (Cidadania) – 6,6%

Professora Natália (PSOL) - 3,4%

Odisseia (PT) - 3,0%

Tadeu Tô Contigo (Republicanos) – 2,9%

Roberto Henriques (PCdoB) – 1,1%

Outros nomes citados – 2,5%

Não sabem ou não responderam – 6,8%

Nenhum dos candidatos, branco ou nulo – 16,1%



Rejeição



Rafael Diniz (Cidadania) – 59,5%

Wladimir Garotinho (PSD) – 29,3%

Tadeu Tô Contigo (Republicanos) – 15,3%

Caio Vianna (PDT) – 12,1%

Odisseia (PT) - 12,1%

Roberto Henriques (PCdoB) – 10,4%

Claudio Rangel (PMN) - 9,4%

Jonathan Paes (PMB) -

Professora Natália (PSOL) - 9,1%

Não sabem ou não responderam – 10,9%

Poderia votar em todos – 3,1%