Registro da candidatura do empresário Frederico Paes ao cargo de vice-prefeito na chapa foi impugnado pelo TRE-RJ nesta sexta-feira (30). Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 31/10/2020 18:42 | Atualizado 31/10/2020 20:02

CAMPOS - Na expectativa de uma decisão da Justiça, a chapa do candidato a prefeito Wladimir Garotinho (PSD) e do vice Frederico Paes (MDB), segue na disputa das eleições em Campos dos Goytacazes. De acordo com os candidatos, não houve impugnação da candidatura, mas uma solicitação de impugnação e que o caso ainda não foi julgado.

O registro da candidatura do empresário Frederico Paes ao cargo de vice-prefeito na chapa foi impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) nesta sexta-feira (30).

Publicidade

“O juiz de Primeira Instância, o Ministério Público de Campos e o MP do TRE confirmaram o registro da minha candidatura. Infelizmente, embora eu respeite o tribunal, o TRE entendeu de maneira contrária acatando os argumentos do candidato Bruno Calil, apoiado pelo deputado Rodrigo Bacellar, comparando o nosso caso a outros que foram julgados em 2006, sendo que existem decisões mais recentes que nos são extremamente favoráveis. A lei está do nosso lado e a nossa campanha continua normalmente como a legislação nos ampara. Eu e meus advogados confiamos no direito e vamos ao TSE para reverter esse julgamento”, argumentou Frederico Paes.

Apesar da decisão do TRE-RJ, eles argumentam que os adversários estão espalhando notícias falsas para prejudicar a candidatura de ambos. Em nota, Wladimir afirmou que o seu registro foi deferido e a campanha segue normalmente nas ruas.

Publicidade

“O meu registro está deferido e a campanha segue normalmente, estão tentando impugnar apenas o vice prefeito, Frederico Paes, pois sabem que a força do campo popular e produtivo unidos vai ganhar a eleição. Quem não tem voto apela pra judicialização e para a perseguição de adversários. O candidato laranja do deputado Rodrigo Bacellar já começa mal a vida pública, mas confiamos na justiça que já nos deu decisão favorável em primeira instância e também parecer favorável no MPE eleitoral”, afirmou Wladimir Garotinho.