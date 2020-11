Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, em Campos dos Goytacazes Divulgação

Por Bertha Muniz

CAMPOS - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) vem divulgando diariamente o número de casos confirmados de coronavírus nos 92 municípios do Rio. O ranking gerado diariamente coloca Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, como a 8ª cidade com o maior número de casos de Covid-19 em todo o estado. Já na estatística de óbitos, a cidade ocupa a 7ª posição.

Com 8.696 casos da doença, Campos fica atrás somente da capital, Rio de Janeiro (119.826), além de Niterói (15.999) e São Gonçalo (14.984), na Região Metropolitana, Belford Roxo (11.195) e Duque de Caxias (10.981) na Baixada Fluminense, além de Macaé (9.647).

Já em relação ao ranking de óbitos pelo coronavírus, estão à frente de Campos a cidade do Rio de Janeiro (12.148), Duque de Caxias (789), São Gonçalo (785), Nova Iguaçu (681), Niterói (513) e São João de Meriti (493).

Os dados apresentados pelo Governo do Estado são menores do que os estão sendo divulgados pelos municípios. A notificação feita por casos e óbitos dos pacientes leva alguns dias para serem computadas pelo órgão responsável.



No boletim desta terça-feira (3), o município afirmou que há um total de 7.177 pacientes recuperados. Os números refletem dados da Covid-19 no município desde o início da pandemia. Outros 9.257 casos foram descartados e total de 432 óbitos registrados. Os óbitos mais recentes registrados foram de duas pessoas ( 57 anos, com comorbidades, e 66 anos, sem comorbidades ).

O município se mantém na fase verde – do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais – fase 2. A orientação é que a população mantenha os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool em gel, além de manter o distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações.

O Departamento de Vigilância em Saúde informou que seguem sendo divulgados os casos confirmados de Covid-19 registrados em meses anteriores nos laboratórios – somado às notificações concentradas na Vigilância em Saúde do Município (unidades de saúde e testes realizados pela Prefeitura) além da testagem itinerante no ônibus e testes rápidos de empresa particular de junho. Além disso, a Prefeitura vem realizando os testes agendados via aplicativo Dados Bem cujas notificações seguem acontecendo diariamente.

Boletim Coronavírus – 03/11/2020

Confirmados: 8.696

Recuperados: 7.177

Descartados: 9.257

Óbitos confirmados: 432

Síndrome Gripal: 22.762

Síndrome respiratória aguda Grave: 95