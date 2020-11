Registro do candidato à prefeitura de Campos não está regular e com pedido de registro julgado indeferido. TSE/Divulgand

Por Bertha Muniz

Publicado 05/11/2020 17:25 | Atualizado 05/11/2020 17:49





CAMPOS - A plataforma divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizou o status da candidatura de Wladimir Garotinho (PSD) para indeferida. Na última semana, a candidatura de Frederico Paes, vice de Wladimir, foi impugnada, o que teoricamente contamina toda a chapa, já que o prazo para substituição já se encerrou.



Segundo o órgão, o candidato não está regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão, que aguarda julgamento por instância superior.



O TSE ainda não informou se irá computar os votos de Wladimir, mesmo com a candidatura tendo status de indeferida com recurso. Por meio de nota, a assessoria de Wladimir Garotinho afirmou que está tranquila quanto à Justiça.

“Os advogados de Wladimir Garotinho, candidato a prefeito de Campos que teve registro deferido pela Justiça, estão tranquilos e garantem que ação não afeta sua campanha. A assessoria jurídica cita que não há risco de, caso eleito, Wladimir Garotinho não tomar posse ou ser afastado do cargo, porque há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o titular da chapa não pode ser alcançado por uma condição de inelegibilidade superveniente imposta apenas ao vice-prefeito”, disse o documento.