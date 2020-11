Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

Por O Dia





CAMPOS - O Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro (TRE) fez uma alerta nesta sexta-feira (6) para a falta de mesários para as eleições municipais de 2020 em algumas das cidades do estado. Nova Friburgo, na Região Serrana, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, são duas delas. Nesses municípios o percentual de déficit está acima dos 15%.



Em Campos, dos 4.012 mesários, todos nomeados, cerca de 3.300 (82%) confirmaram presença. Já em Nova Friburgo, dos 1.640 mesários, cerca de 1.375 (84%) confirmaram que vão trabalhar na eleição.

Por conta da pandemia da Covid-19, muitos mesários que já trabalhavam ao longo dos anos nas eleições precisaram ser afastados (pessoas acima de 60 anos ou com doenças) nisso, novos nomes foram chamados, mas ainda muitos não responderam ao chamamento.

Para o TRE, o grande receio dos voluntários é justamente o risco de contágio pelo novo coronavírus. No entanto, o Tribunal ressalta que todas as medidas de segurança serão garantidas aos mesários, como máscaras EPI e proteção facial (face shield), álcool em gel, além do distanciamento social no ambiente de trabalho e nas mesas receptoras de voto.



Os mesários também não irão tocar em documentos dos eleitores, que deverão apresentar a identidade a distância, sem contato físico.

Quem quiser ser mesário voluntário nas eleições 2020 ainda pode se cadastrar no site do TRE-RJ, pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente no celular, ou ainda enviando e-mail diretamente para a zona eleitoral onde a pessoa tem o seu título registrado.

Quem não pode ser mesário



Apesar de aceitar voluntários para participar das eleições, o TRE ressalta que algumas pessoas não podem se candidatar ao cargo. Confira em quais casos não é possível ser mesário:

Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;

Os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;

As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

Os que pertencerem ao serviço eleitoral;

Os eleitores menores de 18 anos.

Vale lembrar que este ano pessoas acima de 60 anos ou com doenças foram dispensadas devido à pandemia.

Eleições 2020



O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. Nos locais em que houver segundo turno, a data é o dia 29 de novembro. O horário de votação foi ampliado por conta da pandemia da Covid-19. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial para pessoas acima de 60 anos.